Samsung da drugie życie tej usłudze. Załaduje do niej technologię znaną z ChatGPT

Bixby to asystent głosowy Samsunga, który niemal 7 lat temu zastąpił asystenta S Voice. Choć koreański koncern zaimplementował Bixby nie tylko w smartfony wszystkich półek, ale i smartwatche, telewizory, a nawet lodówki, to po dziś dzień najpopularniejszą frazą w Google związaną z asystentem głosowym jest "jak wyłączyć Bixby".



Jak się okazuje, Samsung chce pójść w ślady Google i dać drugie życie swojemu asystentowi głosowemu. A to poprzez zaimplementowanie w nim technologii znanej z najpopularniejszych czatbotów świata.