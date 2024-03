Czekasz na te funkcje, musisz kupić inny model. W tych nowych telefonach nie znajdziesz Galaxy AI

Jak informuje serwis SamMobile, nowe funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji Galaxy AI ominęły modele Galaxy A35 i A55. Otrzymały one Androida 14 i One UI 6.1, tak jak flagowe topowe Galaxy S24, ale brakuje im Galaxy AI, czyli generatywnych tapet, tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym i innych zaawansowanych opcji. Można je również zobaczyć w oficjalnym demo Samsunga, Try Galaxy.