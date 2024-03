Samsung Galaxy A35 i A55 oficjalnie. Twoje następne smartfony debiutują w świetnej cenie

Wyświetlacz to Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości FHD+(1080 x 2340 pikseli), jasności 1000 nitów, adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Dodatkowo wyświetlacz wyposażony jest w funkcję Vision Booster, dzięki której kolory i kontrast są zoptymalizowane do aktualnego oświetlenia. Użytkownicy mają docenić tę funkcję podczas korzystania z telefonu w pełnym słońcu oraz w gorszych warunkach oświetleniowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć funkcji Always on Display.