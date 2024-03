Samsung ma dobrą ofertę. Droższy smartfon jest w cenie tańszego i dorzucają coś jeszcze

Co więcej, kupując dowolnego Galaxy S24 w wybranych sklepach można zgarnąć dedykowane etui clear case za darmo – w sklepie Samsung takie etui kosztuje nawet 219 zł. Smartfon należy kupić do 17 marca u partnera akcji: Orange, Play, Plus, T-Mobile, RTV euro AGD, oleole, Media Expert, Electro, Avans, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom, al.to, Empik (bez marketplace), matrix media czy w sklepach Samsunga.