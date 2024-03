Oto Nothing Phone 2a. Jest nie tylko piękny, ale i tani

Smartfon działa na systemie Android 14 z autorską nakładką Nothing OS 2.5 - urządzenie powinno otrzymać trzy duże aktualizacje, więc do Androida 17. Nothing również podjął współpracę z firmą Perplexity, która zajmuje się sztuczną inteligencją. Co prawda telefon nie zyska funkcji AI, ale za to kupujący Phone (2a) otrzymają roczny do planu Pro czatbota Perplexity.