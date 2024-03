Jakie są najdroższe telefony na świecie? Te modele zrobią ci dziurę w portfelu

Gdybyśmy mieli dziś kupić najdroższy, możliwy do kupienia telefon i nie ograniczałby nas budżet ani granice państw czy oceanów, po najdroższy telefon świata udalibyśmy się do butiku Caviar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Firma specjalizująca się w projektowaniu i tworzeniu telefonów z fantazyjnymi obudowami w ofercie ma iPhone'a 15 Pro Max w wersji w 1 TB pamięci, który kosztuje 565 130 dol. amerykańskich (ok. 2 255 920 zł). Z perspektywy hardware'owej jest to ten sam iPhone 15 Pro Max, którego możemy kupić w dowolnym sklepie. Ponad 2,2 mln złotych różnicy w cenie zawdzięcza on użyciu 18-karatowego białego złota, 570 diamentów oraz centralnemu elementowi obudowy - zawieszce w kształcie płatka śniegu.