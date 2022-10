Pierwszy iPhone to lepsza inwestycja niż akcje Apple'a. Nie uwierzysz, ile jest dziś warty

Oczywiście to scenariusz w zasadzie nierealny, by przez 15 lat inwestor nie dokupił choć jednej akcji albo się kilku nie pozbył, jednak możemy to potraktować jako poranną gimnastykę umysłową. Kolejny raz widać bowiem, że to, co dla jednych jest elektrośmieciem, dla innych jest skarbem, a dla jeszcze innych – inwestycją o wysokiej stopie zwrotu.