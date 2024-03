Czekasz na iPhone'a SE 4? To mam smutną wiadomość

Co tutaj się dzieje, to głowa mała. Kanciasty design rodem z iPhone'a 14, dobrze znany notch, który w obecnej generacji został porzucony na rzecz znacznie przyjemniejszej w odbiorze Dynamicznej Wyspy, a do tego imponujący wzrost rozmiaru ekranu z 4,7 cala do 6,1 cala. Zapomnijcie o TouchID, teraz FaceID będzie waszym najlepszym przyjacielem. Wymiary telefonu będą wynosić 147,7 x 71,5 x 7,7 mm, czyli mniej więcej tyle co w iPhonie 13 i 14. Oczywiście nie zabraknie złącza USB-C.