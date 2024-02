Apple mówi, że akumulatory w iPhone'ach są teraz wytrzymalsze. W Cupertino doszło do cudu

Apple ogłosił, że po ponownym przetestowaniu baterii we wszystkich modelach iPhone'a 15, spełniają one teraz wyższe standardy. Oznacza to, że baterie w iPhone'ach 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max są zaprojektowane tak, aby zachować 80 proc. swojej pierwotnej pojemności (umowna granica między używalną baterią, a koniecznością jej wymiany) aż do 1000 pełnych cyklach ładowania w idealnych warunkach.