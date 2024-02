Smartfony Infinix wleciały do Orange. Tym modelem operator chce zawojować

Infinix jest na naszym rynku stosunkowo od niedawna. Firma od półtora roku podbija kraj nad Wisłą swoimi smartfonowym propozycjami i idzie jej naprawdę dobrze. Urządzenia przede wszystkim były dostępne w popularnych elektromarketach, ale teraz to się zmieni. Dodawane będą też do abonamentów, co jest opłacalne zarówno dla klientów, jak i samego producenta.