Samsung Galaxy S23 FE to twój następny telefon. Zaufaj mi

Po wyciągnięciu z pudełka nie mogę pozbyć się wrażenia, że wyciągnąłem z niego iPhone'a 15 i wbrew pozorom, to nie jest zarzut, tylko stwierdzenie faktu, że design urządzenia się podoba i ma dobre rozwiązania w rodzaju płaskich krawędzi, które sprawiają, że telefon pomimo sporych rozmiarów w każdej płaszczyźnie, wspaniale leży w dłoni, obsługa urządzenia jest wręcz wzorowa. Nie ma możliwości, że smartfon wyślizgnie się z dłoni, chwyt jest pewny. Ramka wykonana jest z aluminium, w połączeniu ze szklanymi pleckami otrzymujemy design premium. Niektórzy mogą narzekać na mocno wystające obiektywy aparatów, ale to cecha praktycznie wszystkich smartfonów wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Przekłada się to na to, że smartfon położony plecami lekko się kiwa, nie jest idealnie równo. U mnie ten problem rozwiązało silikonowe etui za 20 zł. Wziąłem przezroczyste, bo lubię się patrzeć na pastelowy kolor pleców. Wrażenie premium trochę psują dosyć szerokie ramki wokół wyświetlacza, zwłaszcza dolna zwraca uwagę. Wprawdzie po kilku dniach korzystania zapomina się o tym i nie dostrzega się ich, ale można to było rozwiązać lepiej. Najgorzej, że gdy napisałem te słowa, to od razu te ramki stanęły mi przed oczami i znów je widzę. Nie wiem co kierowało Samsungiem, ale nie był to dobry pomysł.