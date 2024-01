Odpowiadam na najważniejsze pytanie miesiąca - czy Samsung Galaxy S23 FE się grzeje?

To Messenger i przeprowadzona za jego pomocą rozmowa wideo. Muszę jednak zaznaczyć, że jakość działania tej aplikacji w 2024 r. to nieśmieszny żart, a Zuckerberg zamiast wymyślać kwadratowe koła w rodzaje Metaverse (które jest jednym wielkim nieporozumienie i niewypałem), powinien zlecić swoim suto opłacanym programistom optymalizację tej aplikacji. Jednak abstrahując od tego, faktem jest, że podczas kilkunastu minut rozmowy wideo ekran obu urządzeń robi się nieprzyjemnie gorący. Nie wiem czym to tłumaczyć, ale nawet granie w mobilne produkcje nie obciąża tak urządzeń jak Messenger. Ustalmy jednak jedno - to nie jest parzenie w ręce, ale jest po prostu gorący. Być może to kwestia działania Messengera, a być może coś nie pykło w One UI, ale coś zdecydowanie jest do poprawy.