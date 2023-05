Po ten smartfon Polacy będą ustawiać się w kolejkach. Samsung Galaxy A54 - test twojego następnego telefonu

O nie, zaspoilowałem własną recenzję. To jeżeli ktoś nie lubi dużo czytać, to w tym miejscu może przerwać i pójść do sklepu odebrać swój nowy telefon. Niech tylko wybierze kolor limonkowy, który trafił do mnie na testy, bo jest niesamowity na żywo. Lubię, gdy producenci eksperymentują z kolorami, a nie tylko trzymają się sztywnych ram: szary, czarny i niebieski. Samsung Galaxy A54 po wyjęciu z pudełka robi świetne pierwsze wrażenie, a jak wiemy - to zawsze jest kluczowe.



Gdy opisywałem premierę Galaxy A54, to do końca nie byłem przekonany, że zmiana designu na bardziej prostokątny to dobry ruch. Okazało się, że w efekcie otrzymaliśmy urządzenie, które co prawda jest podobne do największego konkurenta Samsunga, ale za to świetnie leży w dłoni. Nie ma mowy o wyślizgnięciu się z rąk, niepewnym chwycie, niewygodnej obsłudze. Chwytasz urządzenie i od razu masz poczucie, że nic wygodniejszego nie trzymałeś w ręku. Z tyłu znajdziemy szklane plecki, co jak wiadomo, zawsze dodaje kilka punktów do wyglądu.