Nowa broń Rosji. Lata jak rakieta, kosztuje jak bomba

Rosja wprowadziła do walki nową broń. W sobotni wieczór Łozowa w obwodzie charkowskim została zaatakowana bombą szybującą UMPB‑5R – nowym typem uzbrojenia, który potrafi pokonywać dystans nawet 130 km. W wyniku uderzenia rannych zostało 6 osób. To pierwsze potwierdzone bojowe użycie tej konstrukcji.

To nowa generacja bomb szybujących

Jak czytamy na łamach Defence24, bomba UMPB‑5R powstała w efekcie rosyjskiego programu modernizacji starych bomb lotniczych. Zwykłe, niekierowane ładunki – takie jak popularne FAB‑500 – są wyposażane w zestawy skrzydeł, systemy sterowania i, w przypadku tej wersji, dodatkowy silnik rakietowy. Dzięki temu po zrzuceniu z samolotu mogą szybować na znaczne odległości i trafiać w cele z dużo większą precyzją.

UMPB‑5R korzysta z połączenia nawigacji inercyjnej i satelitarnej, prawdopodobnie opartej na rosyjskim systemie GLONASS. Pozwala to zachować przyzwoitą dokładność uderzenia przy znacznie niższych kosztach, niż w przypadku pocisków manewrujących. Każda bomba przenosi ładunek o masie kilkuset kg. Jest on wystarczający, by zniszczyć magazyn, halę produkcyjną czy węzeł kolejowy.

Test bojowy nad Łozową

Według ukraińskiej prokuratury atak nastąpił w sobotę wieczorem. Samolot, który zrzucił bombę, znajdował się nad terytorium obwodu ługańskiego lub donieckiego – co najmniej 120-130 km od celu. Tak duży dystans sugeruje użycie napędzanej bomby szybującej, a nie standardowego ładunku swobodnie spadającego.

W wyniku eksplozji rannych zostało 6 osób. Uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze. Ukraińscy śledczy zabezpieczyli fragmenty konstrukcji, które mają potwierdzić, czy rzeczywiście chodzi o nowy typ uzbrojenia.

Rosyjski patent na tanie rażenie

Rosja od miesięcy rozwija tanie alternatywy dla pocisków manewrujących. Zamiast produkować nowe rakiety, modernizuje zapasy bomb jeszcze z czasów ZSRR, montując na nich zestawy aerodynamiczne i systemy sterowania. Taki sposób pozwala tworzyć setki precyzyjnych ładunków w krótkim czasie i przy relatywnie niewielkim koszcie. Nowa UMPB-5R to kolejny krok tej strategii – łączy cechy bomby i rakiety. Dla obrony przeciwlotniczej Ukrainy oznacza to nowe wyzwanie. Takie ładunki nadlatują z większej odległości i po płaskiej, nieprzewidywalnej trajektorii, przez co systemy radarowe mają mniej czasu na reakcję.

Zasięg UMPB‑5R sprawia, że rosyjskie lotnictwo może atakować cele, nie przekraczając linii frontu. Dla Ukrainy oznacza to konieczność wzmocnienia radarów dalekiego zasięgu i rozwinięcia sieci wczesnego ostrzegania. Nowa konstrukcja jest prawdopodobnie w fazie testów bojowych. Jej rzeczywiste możliwości – prędkość, celność czy moc ładunku – poznamy dopiero po analizie szczątków z miejsc uderzeń.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz 20.10.2025 17:49

