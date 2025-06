Nowa torpeda niweluje opór wody i niszczy cel bez wybuchu

Tego typu rozwiązanie zwiększa skuteczność rażenia i jednocześnie skraca czas reakcji przeciwnika praktycznie do minimum. Wspomniana prędkość czterokrotnie wyższa od klasycznych torped (jak np. francuska MU90) sprawia, że nowe uzbrojenie staje się potencjalnie nie do zatrzymania. Choć projekt wzbudza ogromne zainteresowanie, rodzi również pytania o stabilność i bezpieczeństwo tak zaawansowanej technologii. Przypomina się tu przypadek rosyjskiej torpedy Szkwal, której testy mogły doprowadzić do katastrofy okrętu Kursk. Koreańczycy zdają się jednak mieć świadomość ryzyk – otwarcie przyznają, że najważniejsze było stworzenie algorytmów kontroli toru lotu przy ekstremalnych prędkościach.