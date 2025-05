Europa zbuduje broń przyszłości dalekiego zasięgu. Dwa kraje łączą siły

Nowa broń, którą chcą stworzyć Londyn i Berlin, będzie miała zasięg przekraczający 2000 km. Chociaż wciąż nie wiemy, czy będzie to rakieta balistyczna (szybka, trudna do przechwycenia, ale bez możliwości manewrowania), czy manewrująca (wolniejsza, ale trudniejsza do wykrycia i celniejsza), jedno jest jasne – chodzi o system strategiczny. Taki, który ma działać jako odstraszacz, a nie tylko narzędzie walki w klasycznym konflikcie.