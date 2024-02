Przeskoczyłem z iPhone'a 11 na iPhone'a 15 Pro i... jestem zdumiony

Resident Evil 4 na iPhone 15 Pro to świetny pokaz mocy podzespołów Apple. Tyle tylko, że po 1,5 godziny zabawy żegnam się z połową baterii w telefonie. To z kolei sprawia, że wytrzymanie do końca dnia z daleka od ładowarki bywa wyzwaniem. Mamy więc imponujące napinanie mięśni, ale nieprzystające do typowego wykorzystania smartfonu.