To trzeci telefon tej marki, ale pierwszy taki. Przed premierą wiemy już wszystko

Jeśli pomyślimy o najbardziej wyróżniających się na rynku telefonach, to do głowy przychodzą propozycje firmy Nothing. To, co sprawia, że są takie unikatowe to LED-y na tylnym panelu, które sprawiają, że mamy wrażenie telefonu z przyszłości. Trzeci model będzie tańszy niż dotychczasowe, ale wciąż zachowa charakterystyczny element w postaci światełek. Mimo tego będzie się trochę różnić od dwóch dostępnych na rynku modeli. Firma potwierdziła też inne dane.