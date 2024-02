Masz Samsunga Galaxy S24? Ta istotna aktualizacja wleci na twój smartfon

Zaraz pod paskami, które pozwalają dostosować balans bieli, pojawi się również pasek nasycenia obejmujący trzy główne poziomy. Jeśli będziemy chcieli uzyskać bardziej naturalne kolory wyświetlanych treści, to jedyne co trzeba będzie wykonać, to odpowiednio dostosować pasek. Każdy ma przecież inne preferencje w kwestii, tego co chce widzieć na ekranie. Dla jednych lepsze są kolory bardziej naturalne (zgodne z rzeczywistością), inni wolą widzieć bardziej soczyste, mocno rzucające się w oczy barwy.