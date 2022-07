Carl Pei, czyli założyciel Nothing, to były szef OnePlusa i w przypadku premiery nowego telefonu swojej nowej firmy wykorzystał wszystkie sztuczki wyniesione z premier starych telefonów w starej firmie. To znaczy, że od tygodni byliśmy karmieni zajawkami, do tego stopnia, że premiera była wyłącznie formalnością, bo wszystko było wiadomo na długo przed nią – i to z oficjalnych źródeł, a nie z wątpliwej jakości przecieków. Atmosfera wokół Nothing Phone (1) była podkręcana do niemożliwego poziomu i teraz, kiedy w końcu mam ten telefon w swoich rękach, czuję się, jakby ktoś upuścił ze mnie powietrze. Choć nie do końca.