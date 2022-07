Wjeżdża na rynek i robi szum. Zapaleńcy płacą za ten smartfon kosmiczne sumy

Procesor wspierać będzie 8 lub 12 GB RAM-u, a do dyspozycji użytkownika będzie 128 lub 256 GB miejsca na dane. Słowem - standard, a to, jak ta przeciętna kombinacja będzie się spisywać na co dzień, zależy w dużej mierze od Nothing OS, który ma być czystym Androidem, bez zakłóceń i rozpraszaczy, za to z... galerią NFT na ekranie głównym (słyszycie ten plask? To cała Polska robi facepalm). Nothing obiecuje 3 duże aktualizacje rozwojowe i 4 lata aktualizacji bezpieczeństwa. Na ten moment nie wierzę, by firmie udało się utrzymać na tyle długo na rynku, ale czas pokaże.