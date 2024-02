Smartfony tej marki masowo kupowaliśmy na AliExpress. Teraz na dobre wycofuje się z rynku

Obecnie smartfony chińskich marek, takich jak Xiaomi (i należące do niej Redmi oraz POCO), Vivo, Oppo czy Realme, stanowią ważną część polskiego rynku smartfonów. Jednak zanim to nastąpiło, musieliśmy je sprowadzać z Chin - najczęściej z AliExpress. Pomimo tej niedogodności (oraz gimnastyki, jaką trzeba było wykonać, by wgrać na telefon język polski) w latach 2015-2017 smartfony te podbijały serca Polaków, którzy dzielili się promocjami i poradnikami zakupowymi dotyczącymi "tanich smartfonów z Chin".



Wtedy to wiele marek przetarło swoje szlaki na swój rynek, jednak część z nich nie przetrwała próby czasu i zniknęła z naszych dłoni - albo w ogóle z rynku.