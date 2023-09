Producent samochodów wyprodukuje specjalny dodatek do swoich aut. Tak, to smartfon

Polestar to szwedzko-chiński producent samochodów elektrycznych, który najwyraźniej chce wrzucić swoje logo do innego segmentu elektroniki. Takiej można rzec, mniejszych gabarytów, bo będzie to smartfon. Urządzenie spod szyldu producenta aut ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a mianowicie w grudniu. Produkcją zajmie się dobrze nam znany w Polsce producent, który jakiś czas temu została przejęta przez markę matkę Polestara. Mowa o Meizu.