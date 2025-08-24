Przeglądanie KRS i ksiąg wieczystych w mObywatelu? Już nad tym pracują

Ładowanie...

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało istotne rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel. Zgodnie z projektem ustawy wpisanym właśnie do wykazu prac legislacyjnych, użytkownicy aplikacji zyskają możliwość pobierania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów oraz zaświadczeń o ich zamknięciu, w formie elektronicznej i z mocą dokumentów sądowych. Oznacza to, że nie trzeba będzie już udawać się do sądu ani korzystać z płatnych serwisów. Wszystko ma być dostępne za darmo i z poziomu telefonu. Kiedy? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo.

PESEL kluczem do rejestrów

Kolejna nowość dotyczy wyszukiwania danych po numerze PESEL. Dzięki temu użytkownik będzie mógł uzyskać szybki dostęp do informacji o nieruchomościach powiązanych z jego numerem identyfikacyjnym, a także sprawdzić dane z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dotyczące m.in. przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji czy ZOZ-ów, z którymi jest formalnie powiązany. To krok w stronę uproszczenia dostępu do informacji rejestrowych i znaczne usprawnienie procesów urzędowych oraz biznesowych.

Planowane przepisy mają wejść w życie 31 marca 2026 r., a ich realizacja jest częścią projektu Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych - eKRS i EKW, ujętego w Krajowym Planie Odbudowy. Wprowadzenie tej funkcjonalności wymaga również zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2023 r. dotyczącego zakresu danych i wykazu systemów teleinformatycznych, z których mObywatel może pobierać dane.

Jedna aplikacja, a coraz więcej możliwości

mObywatel już teraz gromadzi ponad 10 mln aktywnych użytkowników. Największym powodzeniem cieszy się mDowód, ale kierowcy chętnie korzystają także z mPrawo jazdy i funkcji Moje Pojazdy. Wprowadzenie danych z ksiąg wieczystych i KRS to kolejny krok, który ma przekształcić aplikację w główny cyfrowy portfel obywatela – nie tylko do potwierdzania tożsamości, lecz także zarządzania dokumentami, dostępem do informacji i weryfikacją powiązań prawnych. Miejmy tylko nadzieję, że wszystko zostanie odpowiednio ze sobą połączone i nowe funkcje będą działać szybko, stabilnie i bez błędów. W przeciwnym razie może nas czekać spory zawód.

Marcin Kusz 24.08.2025 11:00

