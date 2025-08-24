/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Przeglądanie KRS i ksiąg wieczystych w mObywatelu? Już nad tym pracują

Resort sprawiedliwości chce rozszerzyć możliwości aplikacji mObywatel. Już wkrótce będzie można pobierać odpisy z ksiąg wieczystych i sprawdzać dane z KRS po numerze PESEL. To ogromna zmiana dla obywateli.

Marcin Kusz
Księgi wieczyste i dane z KRS w aplikacji mObywatel. Rządowy projekt już w toku
REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało istotne rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel. Zgodnie z projektem ustawy wpisanym właśnie do wykazu prac legislacyjnych, użytkownicy aplikacji zyskają możliwość pobierania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów oraz zaświadczeń o ich zamknięciu, w formie elektronicznej i z mocą dokumentów sądowych. Oznacza to, że nie trzeba będzie już udawać się do sądu ani korzystać z płatnych serwisów. Wszystko ma być dostępne za darmo i z poziomu telefonu. Kiedy? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo.

REKLAMA

PESEL kluczem do rejestrów

Kolejna nowość dotyczy wyszukiwania danych po numerze PESEL. Dzięki temu użytkownik będzie mógł uzyskać szybki dostęp do informacji o nieruchomościach powiązanych z jego numerem identyfikacyjnym, a także sprawdzić dane z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dotyczące m.in. przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji czy ZOZ-ów, z którymi jest formalnie powiązany. To krok w stronę uproszczenia dostępu do informacji rejestrowych i znaczne usprawnienie procesów urzędowych oraz biznesowych.

Planowane przepisy mają wejść w życie 31 marca 2026 r., a ich realizacja jest częścią projektu Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych - eKRS i EKW, ujętego w Krajowym Planie Odbudowy. Wprowadzenie tej funkcjonalności wymaga również zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2023 r. dotyczącego zakresu danych i wykazu systemów teleinformatycznych, z których mObywatel może pobierać dane.

Zobacz także:

REKLAMA

Jedna aplikacja, a coraz więcej możliwości

mObywatel już teraz gromadzi ponad 10 mln aktywnych użytkowników. Największym powodzeniem cieszy się mDowód, ale kierowcy chętnie korzystają także z mPrawo jazdy i funkcji Moje Pojazdy. Wprowadzenie danych z ksiąg wieczystych i KRS to kolejny krok, który ma przekształcić aplikację w główny cyfrowy portfel obywatela – nie tylko do potwierdzania tożsamości, lecz także zarządzania dokumentami, dostępem do informacji i weryfikacją powiązań prawnych. Miejmy tylko nadzieję, że wszystko zostanie odpowiednio ze sobą połączone i nowe funkcje będą działać szybko, stabilnie i bez błędów. W przeciwnym razie może nas czekać spory zawód.

REKLAMA
Marcin Kusz
24.08.2025 11:00
Tagi: AplikacjemObywatelrząd
Najnowsze
7:51
Chińskie roboty z macicą? To fake, ale daje do myślenia
Aktualizacja: 2025-08-24T07:51:00+02:00
7:41
Ile płacę za internet? Sprawdziłem, ile router żre prądu
Aktualizacja: 2025-08-24T07:41:00+02:00
7:31
Pożegnaj baterie paluszki AA. Nowe ogniwa zasilą myszkę światłem z lampy
Aktualizacja: 2025-08-24T07:31:00+02:00
7:21
Clankery podbijają internet. Meatbagi też mają swoje za uszami
Aktualizacja: 2025-08-24T07:21:00+02:00
7:11
Jaki smartwatch sportowy wybrać? Przegląd najlepszych modeli 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-24T07:11:00+02:00
7:01
iOS spowalnia iPhone'a - Apple już tego nie ukryje. Ale i tak chcesz, by to robił
Aktualizacja: 2025-08-24T07:01:00+02:00
18:16
Klient: "co zrobić ze zużytym tonerem?" Po rozmowie stwierdza, że wyrzuci do śmietnika
Aktualizacja: 2025-08-23T18:16:01+02:00
17:45
Kiedyś to było... Dlaczego wszystkie telefony wyglądają tak samo?
Aktualizacja: 2025-08-23T17:45:00+02:00
17:30
Europa i Japonia chcą ratować ludzkość. Polecą na asteroidę Apophis
Aktualizacja: 2025-08-23T17:30:00+02:00
17:00
To koniec klasycznych przeglądarek internetowych. Mamy nowy sposób komunikacji z komputerem
Aktualizacja: 2025-08-23T17:00:00+02:00
16:30
Chińska łączność hipersoniczna miażdży NATO. Nanosekundy przewagi
Aktualizacja: 2025-08-23T16:30:00+02:00
16:00
820 ciężarówek śmieci. Co z Wami? Śmiecicie w lasach na potęgę
Aktualizacja: 2025-08-23T16:00:00+02:00
15:30
Ale tak na serio - po co ci aż tak duży telewizor?
Aktualizacja: 2025-08-23T15:30:00+02:00
15:00
"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek
Aktualizacja: 2025-08-23T15:00:00+02:00
13:04
To się naprawdę dzieje. Trump bez pardonu inwestuje w Intela
Aktualizacja: 2025-08-23T13:04:58+02:00
7:51
LiDAR odsłonił tajemnicę. Forteca była tuż przed naszymi oczami
Aktualizacja: 2025-08-23T07:51:00+02:00
7:41
Pilnie potrzebujemy cenzury. Inaczej świat eksploduje
Aktualizacja: 2025-08-23T07:41:00+02:00
7:31
Cena odkurzania. Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?
Aktualizacja: 2025-08-23T07:31:00+02:00
7:21
Strzelać czy zakazać? Bronią fajerwerków... Szewczykiem Dratewką
Aktualizacja: 2025-08-23T07:21:00+02:00
7:11
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 roku 
Aktualizacja: 2025-08-23T07:11:00+02:00
7:00
Będą czytać myśli. Implant rozpozna, co mówimy zanim to powiemy
Aktualizacja: 2025-08-23T07:00:00+02:00
19:58
Wykopali wielką dziurę. Wsadzą do niej detektor promieniowania
Aktualizacja: 2025-08-22T19:58:50+02:00
19:45
Dlatego kupuję Apple'a. W życiu bym nie odzyskał moich słuchawek
Aktualizacja: 2025-08-22T19:45:40+02:00
18:39
Sprawdzają ekstremalne scenariusze. Tak astronauci Artemis 2 uciekną z rakiety
Aktualizacja: 2025-08-22T18:39:54+02:00
18:04
Ptaki śpiewają o godzinę dłużej. Winne światła dużych miast
Aktualizacja: 2025-08-22T18:04:15+02:00
17:51
Najnowszy Samsung ma mocnego konkurenta. Wygląda jak puderniczka
Aktualizacja: 2025-08-22T17:51:49+02:00
17:08
WhatsApp wymyślił pocztę głosową. Teraz będziesz z niej korzystać
Aktualizacja: 2025-08-22T17:08:47+02:00
16:11
Samoporuszający się lód. Ten eksperyment może odmienić energetykę
Aktualizacja: 2025-08-22T16:11:12+02:00
15:56
Zniknął powód, aby płacić za YouTube Premium. Świetną funkcję dostaniesz za darmo
Aktualizacja: 2025-08-22T15:56:50+02:00
15:49
Wiedzą, gdzie szukać obcych. Tam mogą słyszeć nasze sygnały
Aktualizacja: 2025-08-22T15:49:54+02:00
15:31
Lada moment będziemy się dziwić, że mogliśmy tak żyć
Aktualizacja: 2025-08-22T15:31:31+02:00
15:11
Piszą, że dostałeś pieniądze i to niemałe. Rzeczywistość jest brutalna
Aktualizacja: 2025-08-22T15:11:16+02:00
13:43
Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord
Aktualizacja: 2025-08-22T13:43:58+02:00
13:41
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-22T13:41:28+02:00
13:17
Idealne WiFi w ogrodzie zrobisz w 10 minut. Wystarczy jeden kabel
Aktualizacja: 2025-08-22T13:17:06+02:00
13:02
DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas
Aktualizacja: 2025-08-22T13:02:06+02:00
12:41
Jest nowy Xiaomi Redmi Note 15. Niesamowite, jak ewoluowała ta seria
Aktualizacja: 2025-08-22T12:41:27+02:00
12:26
Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję
Aktualizacja: 2025-08-22T12:26:05+02:00
11:53
Gwiazdor metalu rozwalił drona publiczności. Podczas koncertu
Aktualizacja: 2025-08-22T11:53:07+02:00
11:22
Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-08-22T11:22:03+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA