/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Klient: "co zrobić ze zużytym tonerem?" Po rozmowie stwierdza, że wyrzuci do śmietnika

Przychodzi klient i pyta, czy kupię od niego zużyty toner, bo kiedyś były firmy, które skupowały. Były, ale sam jakiś czas temu takiej szukałem i w Krakowie naprawdę graniczy to z cudem. Chwila rozmowy i puenta klienta – „To ja sobie będę je odkładać i jak mi się uzbiera, to wyrzucę do śmietnika albo pojemnika na elektrośmieci”.

Marcin Kusz
Nie wiedział, co zrobić z tonerami. Stwierdził, że wyrzuci je do kosza
REKLAMA

Woli w ten sposób, bo prowadzi niewielki sklep osiedlowy, więc powinien podlegać pod zgłoszenie w BDO, wystawić kartę odpadu i zgłosić się do odpowiedniej jednostki zajmującej się utylizacją. Kilka lat temu był zgłoszony do BDO, ale się wypisał.

REKLAMA

Z życia sklepikarza. Co zrobić, jak ma się zużyty toner?

Jestem współwłaścicielem małego punktu poligraficznego na jednym z krakowskich osiedli. Kiedyś nazwalibyście to punktem ksero i tak właśnie się pozycjonujemy, jednak lwia część naszych zleceń to zaproszenia na ślub, winietki i plakaty w formatach do A1. Właśnie z takim zapytaniem przyszedł do mnie sąsiad, który nieopodal prowadzi sklep typu 1001 drobiazgów. Wszystko i nic za cenę od 1 zł. Fomat znany u nas w kraju od wielu lat. Po wydrukowaniu informacji o kolejnej promocji na szczotki do butelek zostało mi zadane pytanie, czy wezmę od niego zużyte tonery z monochromatycznej drukarki laserowej, którą kupił kilka lat temu w jednym z hipermarketów na promocji. Bo przecież kiedyś były firmy, które je skupowały, więc może przynajmniej znam na takie namiary.

Jeszcze rok temu naprawdę zdziwiłbym się tym pytaniem, jednak stosunkowo niedawno robiłem rozeznanie. BDO, karty odpadów, utylizacja – jak ma się na stanie kilka drukarek i ploterów, to są to tematy, o których się po prostu czyta i wie. Po prostu nie da się nie podlegać pod BDO, jeśli się prowadzi punkt poligraficzny. W internecie rzeczywiście ogłaszają się firmy, które skupują puste tonery w Krakowie, jednak po telefonie okazuje się, że „Panie, to było nieopłacalne, nie skupujemy od wielu lat, ale możemy Panu sprzedać toner, albo naprawić kserokopiarkę”.

Toner to odpad podlegający pod BDO

Oficjalnie toner to odpad, który ma swój kod w katalogu i trzeba go przekazać zgodnie z przepisami. W praktyce oznacza to wpisy do BDO, wystawianie kart odpadów i współpracę z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia. W teorii sklepy, które sprzedają nowe tonery, powinny przyjąć stary. W praktyce? Nie, bo nie – to najczęstsza odpowiedź, zwłaszcza jak się kupuje w internecie. Zwłaszcza na fakturę.

E-sklep z elektroniką ma obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu (gdy kupujesz nowy sprzęt tej samej kategorii). Ale nie ma powszechnego obowiązku przyjmowania wkładów (materiałów eksploatacyjnych). Stąd znane praktyki nie, bo nie – irytujące, ale zwykle niestety zgodne z literą prawa. Odbiór wkładów to raczej programy producentów albo wyspecjalizowane firmy, a nie ustawowy przymus dla każdego sprzedawcy.

PSZOK wybawieniem? Tak, ale nie dla osób prowadzących firmę

Zostaje jeszcze opcja: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Brzmi dobrze, tylko że PSZOK jest dla mieszkańców, a nie dla przedsiębiorców. Kowalski może tam oddać toner z domowej drukarki, ale mikroprzedsiębiorca – nawet ten jednoosobowy, z laptopem i drukarką w biurze – już niekoniecznie. Przynajmniej oficjalnie. Teoretycznie zostaje mu więc wejście do systemu BDO i cała otoczka ewidencji odpadów. Po prostu jeśli przyjdziesz z pudłem tonerów do PSZOK, to pracownik z dużym prawdopodobieństwem powie ci, żebyś dostarczył mu wspomnianą kartę odpadów. Albo, że w ogóle nie przyjmie.

I tu jest sedno problemu. Mikroprzedsiębiorca, który wytwarza 3 tonery rocznie, musi zmierzyć się z taką samą biurokracją, jak firma wyrzucająca setki kilogramów odpadów. Formalności są te same, a skala zupełnie inna. Na papierze wygląda to pięknie – każdy odpad ma być śledzony, każdy wpisany w system. W rzeczywistości drobny sklepikarz czy właściciel punktu usługowego staje przed dylematem: czy poświęcić czas na papierologię, czy udać, że problemu nie ma.

Przeczytaj także nasze inne felietony:

REKLAMA

P.S. Wiedzieliście, że jak do wysyłki towaru używa się kartonów ze śmietnika, to też się podlega pod BDO? Ja też nie wiedziałem, póki nie zaczęliśmy sprzedaży w internecie.

REKLAMA
Marcin Kusz
23.08.2025 18:16
Tagi: Drukarkielektrośmiecisegregacja odpadów
Najnowsze
18:16
Klient: "co zrobić ze zużytym tonerem?"Po rozmowie stwierdza, że wyrzuci do śmietnika
Aktualizacja: 2025-08-23T18:16:01+02:00
17:45
Kiedyś to było... Dlaczego wszystkie telefony wyglądają tak samo?
Aktualizacja: 2025-08-23T17:45:00+02:00
17:30
Europa i Japonia chcą ratować ludzkość. Polecą na asteroidę Apophis
Aktualizacja: 2025-08-23T17:30:00+02:00
17:00
To koniec klasycznych przeglądarek internetowych. Mamy nowy sposób komunikacji z komputerem
Aktualizacja: 2025-08-23T17:00:00+02:00
16:30
Chińska łączność hipersoniczna miażdży NATO. Nanosekundy przewagi
Aktualizacja: 2025-08-23T16:30:00+02:00
16:00
820 ciężarówek śmieci. Co z Wami? Śmiecicie w lasach na potęgę
Aktualizacja: 2025-08-23T16:00:00+02:00
15:30
Ale tak na serio - po co ci aż tak duży telewizor?
Aktualizacja: 2025-08-23T15:30:00+02:00
15:00
"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek
Aktualizacja: 2025-08-23T15:00:00+02:00
13:04
To się naprawdę dzieje. Trump bez pardonu inwestuje w Intela
Aktualizacja: 2025-08-23T13:04:58+02:00
7:51
LiDAR odsłonił tajemnicę. Forteca była tuż przed naszymi oczami
Aktualizacja: 2025-08-23T07:51:00+02:00
7:41
Pilnie potrzebujemy cenzury. Inaczej świat eksploduje
Aktualizacja: 2025-08-23T07:41:00+02:00
7:31
Cena odkurzania. Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?
Aktualizacja: 2025-08-23T07:31:00+02:00
7:21
Strzelać czy zakazać? Bronią fajerwerków... Szewczykiem Dratewką
Aktualizacja: 2025-08-23T07:21:00+02:00
7:11
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 roku 
Aktualizacja: 2025-08-23T07:11:00+02:00
7:00
Będą czytać myśli. Implant rozpozna, co mówimy zanim to powiemy
Aktualizacja: 2025-08-23T07:00:00+02:00
19:58
Wykopali wielką dziurę. Wsadzą do niej detektor promieniowania
Aktualizacja: 2025-08-22T19:58:50+02:00
19:45
Dlatego kupuję Apple'a. W życiu bym nie odzyskał moich słuchawek
Aktualizacja: 2025-08-22T19:45:40+02:00
18:39
Sprawdzają ekstremalne scenariusze. Tak astronauci Artemis 2 uciekną z rakiety
Aktualizacja: 2025-08-22T18:39:54+02:00
18:04
Ptaki śpiewają o godzinę dłużej. Winne światła dużych miast
Aktualizacja: 2025-08-22T18:04:15+02:00
17:51
Najnowszy Samsung ma mocnego konkurenta. Wygląda jak puderniczka
Aktualizacja: 2025-08-22T17:51:49+02:00
17:08
WhatsApp wymyślił pocztę głosową. Teraz będziesz z niej korzystać
Aktualizacja: 2025-08-22T17:08:47+02:00
16:11
Samoporuszający się lód. Ten eksperyment może odmienić energetykę
Aktualizacja: 2025-08-22T16:11:12+02:00
15:56
Zniknął powód, aby płacić za YouTube Premium. Świetną funkcję dostaniesz za darmo
Aktualizacja: 2025-08-22T15:56:50+02:00
15:49
Wiedzą, gdzie szukać obcych. Tam mogą słyszeć nasze sygnały
Aktualizacja: 2025-08-22T15:49:54+02:00
15:31
Lada moment będziemy się dziwić, że mogliśmy tak żyć
Aktualizacja: 2025-08-22T15:31:31+02:00
15:11
Piszą, że dostałeś pieniądze i to niemałe. Rzeczywistość jest brutalna
Aktualizacja: 2025-08-22T15:11:16+02:00
13:43
Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord
Aktualizacja: 2025-08-22T13:43:58+02:00
13:41
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-22T13:41:28+02:00
13:17
Idealne WiFi w ogrodzie zrobisz w 10 minut. Wystarczy jeden kabel
Aktualizacja: 2025-08-22T13:17:06+02:00
13:02
DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas
Aktualizacja: 2025-08-22T13:02:06+02:00
12:41
Jest nowy Xiaomi Redmi Note 15. Niesamowite, jak ewoluowała ta seria
Aktualizacja: 2025-08-22T12:41:27+02:00
12:26
Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję
Aktualizacja: 2025-08-22T12:26:05+02:00
11:53
Gwiazdor metalu rozwalił drona publiczności. Podczas koncertu
Aktualizacja: 2025-08-22T11:53:07+02:00
11:22
Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-08-22T11:22:03+02:00
10:05
Zrobił przycisk atomowy na wypadek zwolnienia z pracy. I odpalił go
Aktualizacja: 2025-08-22T10:05:34+02:00
9:15
Kładziesz owoc pod skaner i wiesz, czy jest dobry. Urządzenia robią furorę
Aktualizacja: 2025-08-22T09:15:59+02:00
8:55
Z Instagrama do Spotify w jeden klik. Tak teraz będziesz odkrywać nowe kawałki
Aktualizacja: 2025-08-22T08:55:38+02:00
8:23
Google mówi, ile prądu i wody zużywa twoja rozmowa z botem. Coś tu się nie zgadza
Aktualizacja: 2025-08-22T08:23:54+02:00
7:00
Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci
Aktualizacja: 2025-08-22T07:00:00+02:00
6:34
Czarna dziura śledziła dwie inne. Astronomowie są w szoku
Aktualizacja: 2025-08-22T06:34:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA