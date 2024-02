Ponad dekadę temu, gdy smartfony jeszcze nabierały ostatecznego kształtu, w internecie pojawiło się pytanie - zalałem iPhone'a, co zrobić, żeby zaczął działać i jak pozbyć się wilgoci? Zwykłe odpowiedzi w rodzaju wysusz nie wystarczały. Ktoś odpowiedział niestandardowo - włóż go do ryżu, który pochłonie wilgoć. Z niewiadomych względów ta porada zrobiła furorę. Nagle wszyscy zaczęli wkładać zalane telefony do ryżu i sprawdzali, czy ta nietypowa metoda działa. Jedni mówili, że tak, inni twierdzili, że to wszystko brednie. Powstała niezliczona liczba artykułów na ten temat, w każdym języku używanym na świecie. Wielu specjalistów pisało o tej metodzie w ramach prac naukowych. Dyskusje trwały latami, a jedna jedyna firma nabrała wody w usta. Stanowisko Apple'a było tajemnicą. Żyliśmy w niewiedzy, aż do teraz.