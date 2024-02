Księgowy u sterów broni żyły złota Apple’a. Jest gotów zepsuć nam Internet

Trudno jednoznacznie i precyzyjnie przewidzieć co to będzie oznaczać dla użytkowników poza efemerycznym ograniczeniem wolności i innowacji. Warto się jednak zastanowić nad wpływem na rzeczywistość, jaki mają Big Techy. Skoro Apple jest w stanie zapewne skutecznie zablokować rozwój tej otwartej i wolnej części internetowych technologii, to na co jeszcze ma wpływ? Zarówno on, jak i inne wielkie informatyczne korporacje wraz ze swoimi lobbystami? Apple zdołał obrócić na swoją korzyść regulacje prawne niemal całego kontynentu (sic!), wykorzystując je do dokładnie przeciwnych do ich zamierzeń celów. Tylko po to, by poprawić swój wynik księgowy. Trudno o trafniejszą definicję niemal nieskrępowanej potęgi.