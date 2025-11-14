REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Będziemy pić nie z plastiku, a z grzyba. Tak, dobrze czytasz

Z kawowych fusów, trocin i grzybni powstają opakowania, które mogą zastąpić plastik. Ruszyła pierwsza w Europie fabryka, która produkuje ekologiczne materiały opakowaniowe z wegetatywnej części grzybów.

Marcin Kusz
Zamiast plastiku grzybnia. Tak Belgowie walczą z odpadami
REKLAMA

W jednym z przemysłowych zakątków Brukseli działa już linia produkcyjna, która nie emituje dymu ani nie topi plastiku. Zamiast tego pracownicy po prostu obserwują, jak rosną grzyby. Belgijski startup Permafungi rozpoczął właśnie produkcję opakowań z grzybni – struktury przypominającej korzenie, którą grzyby tworzą pod powierzchnią gleby lub materiału organicznego. Permafungi zamienia organiczne odpady w formy przypominające styropian, ale w 100 proc. biodegradowalne.

REKLAMA

No dobra, ale jak to działa?

Cały proces zaczyna się tak właściwie od zebrania lokalnych odpadów – głównie trocin i pozostałości z produkcji drzewnej. Materiał trafia do specjalnych form, w których rozwija się grzybnia. W ciągu kilku dni kolonizuje ona przestrzeń, tworząc strukturę o kształcie formy: od opakowań na kosmetyki po wypełnienia do przesyłek.

Przypominająca miękkie tofu masa grzybni jest następnie suszona, dzięki czemu zachowuje kształt, twardość i odporność mechaniczną. Nie potrzeba tu chemikaliów, wysokich temperatur ani ciśnienia. Wszystko dzieje się przy udziale natury i lekkiego wsparcia technologii. Energia? Zasilają ją panele słoneczne. Woda? Pochodzi z odzysku deszczówki.

Zielony produkt, lokalna produkcja

Permafungi nie tylko produkuje zrównoważone opakowania, ale przede wszystkim robi to lokalnie – z surowców pozyskiwanych w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki. Grzybnia pochodzi z podbrukselskiego lasu Soignes, a odpady pozyskiwane są od lokalnych rzemieślników. Wszystko wpisuje się więc w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, w której śmieci jednych stają się surowcem dla drugich.

Dziś firma produkuje opakowania m.in. dla luksusowych mydeł hotelowych, świec czy zegarków. Co ciekawe, w ofercie Permafungi znajdziemy także lampy, a nawet płytki na ścianę. W planach są dalsze skalowanie i wejście w szerszy rynek e-commerce. Startup już przyciągnął uwagę inwestorów. Dzięki wsparciu UE i prywatnych funduszy rozwoju zdołał zebrać środki, które mają pomóc w automatyzacji i zwiększeniu wydajności. Jednak największe wyzwanie dla firmy wciąż pozostaje do rozwiązania: opakowania z grzybni są dziś droższe niż plastik, szczególnie przy niskich cenach ropy.

Nadchodzi era biomateriałów?

Unia Europejska zapowiedziała, że do 2030 r. wszystkie opakowania wprowadzane na rynek mają nadawać się do recyklingu lub kompostowania. Grzybnia idealnie wpisuje się w tę strategię – ulega naturalnemu rozkładowi, nie uwalnia mikroplastiku i nie wymaga kosztownego przetwarzania. Ale żeby naprawdę zastąpić nią plastik, potrzebna będzie skala. I to olbrzymia.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Na świecie podobne projekty rozwijają się od początku XXI w., głównie w USA i w Europie. Jednak dopiero teraz, dzięki presji regulacyjnej, zmianom społecznym i postępom technologicznym, biomateriały zyskują naprawdę olbrzymie szanse na wejście do mainstreamu.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Permafungi / Facebook

REKLAMA
Marcin Kusz
14.11.2025 06:21
Tagi: grzybyOchrona środowiskaPlastik
Najnowsze
6:11
Odkryli robaki z dwoma głowami. "Przyroda właśnie złamała własne zasady"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:11:00+01:00
21:53
Czarna dziura, której nie powinno być. Odkryto, jak to możliwe
Aktualizacja: 2025-11-13T21:53:24+01:00
21:29
Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same
Aktualizacja: 2025-11-13T21:29:22+01:00
21:01
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden
Aktualizacja: 2025-11-13T21:01:36+01:00
20:36
Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"
Aktualizacja: 2025-11-13T20:36:58+01:00
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
16:49
Nadchodzi AirTag 2. Lepiej wstrzymaj się z zakupem
Aktualizacja: 2025-11-12T16:49:20+01:00
16:07
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej
Aktualizacja: 2025-11-12T16:07:16+01:00
15:52
Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych
Aktualizacja: 2025-11-12T15:52:53+01:00
15:19
Microsoft cię przekupi, żebyś nie pobierał Chrome'a. Dasz się przekonać?
Aktualizacja: 2025-11-12T15:19:56+01:00
14:37
Samsung Galaxy S26 będzie potężny. Szykuje się dobry rok w telefonach
Aktualizacja: 2025-11-12T14:37:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA