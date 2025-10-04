#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Miałem tylko jeden powód picia wody butelkowej. Już nie istnieje

Idealna alternatywa dla wody butelkowanej znajduje się w kranie, ale jest powód, dla którego nawet taki entuzjasta kranówki jak ja miałby poważny dylemat. Na szczęście rozwiązał się sam, wywołując przy okazji niemałe zamieszanie.

Adam Bednarek
woda
REKLAMA

Odpowiedź na pytanie, co najważniejsze jest w kawie, wydaje się banalna. To jasne, że chodzi o same ziarna. Najlepiej pochodzące z dobrej palarni, niedawno wypalone i przede wszystkim zmielone na chwilę przed zaparzeniem.

Sprawa nieco się komplikuje jeśli postanowimy zagłębić się w szczegóły. W końcu ważne jest to, czym zmielimy ziarna oraz w czym przygotowujemy napar. To drugie też ma znaczenie, ale poradzimy sobie z plastikowym dripperem za kilkanaście złotych i zwykłą kuchenną wagą, kawiarką czy Aeropressem ze specjalną nakładką, która zbliży nas do espresso – da się znaleźć budżetowe i tanie metody, bez względu na sposób parzenia. Na młynku oszczędzać jednak nie wolno. Spodobało mi się usłyszane kiedyś powiedzonko, że ekspres to tak naprawdę urządzenie podające wodę – cała magia kawy dzieje się w młynku i w tym, jak ziarna zostaną zmielone.

REKLAMA

W tej wyliczance łatwo zapomnieć o wodzie, a to jednak ona może zadecydować o tym, czy pijąc gotowy napar będziemy zadowoleni, czy coś nie będzie nam grało.

Właśnie dlatego przez lata wielu nie tylko domowych baristów stawiało na butelkowaną wodę

Do codziennego picia kranówka jest dla mnie idealna. A w połączeniu z urządzeniem, które nagazowuje wodę, mogłem zapomnieć o butelkach i napojach. Był tylko jeden problem: kawa.

W ostatnich miesiącach zdradziłem metody przelewowe na rzecz espresso. Wciągnąłem się w małą czarną, bardziej smakowała mi tak przyrządzana kawa. Znowu jednak naszła mnie ochota na dripy, Chemeksy, Kality, słowem bardziej owocowe i rześkie napary. Miało to zresztą związek z nawrotem kawowej pasji, którą nieco zaniedbałem, traktując kawę po prostu jako środek pobudzający i ułatwiający skupienie. Trudno, jeśli espresso nie zaparzało się w idealnych proporcjach, i tak mi smakowało. Błoga ignorancja ma swoje zalety, bo nie krzywiłem się pijąc gotowy wywar, więc niby niczego nie traciłem. Kawowy świat ma jednak zbyt wiele do zaoferowania, by lekką ręką rezygnować z wrażeń.

Wypity po długiej przerwie drip nieco rozczarował. Dało się doszukać słodyczy czy kwasowości, ale poszukiwania musiały być na tyle intensywne, że zacząłem się zastanawiać, czy smaki faktycznie istnieją, czy może po prostu je sobie wmawiam. Dało się wypić, ale napar nie oferował tego, co obiecywała palarnia na opakowaniu.

Wiedziałem, że to nie wina młynka ani sposobu przygotowania – przepis był sprawdzony. Regulacja ustawień mielenia nie pomagała, nie chodziło o zbyt grubo lub wręcz przeciwnie, zbyt drobno zmielone ziarna. Mieściłem się w odpowiednich przedziałach, a kawa dalej była płaska, po prostu nijaka.

No tak, zapomniałem o wodzie.

Przefiltrowana kranówka to czasami za mało

Najlepsza woda do kawy zawiera niedużo minerałów. Jak tłumaczyła Karolina Kosno, optymalny przedział wynosi 50-150 ppm. Sęk w tym, że w kranówce takich wartości nie osiągniemy – np. w łódzkiej zawartość składników mineralnych to ponad 330 mg/litr.  Podobne wartości są w Krakowie, a jeszcze wyższe w Warszawie. Dla ludzkiego organizmu to dobrze – i dla budżetu, bo to więcej niż w wodach butelkowych, więc naprawdę nie ma sensu przepłacać – ale dla kawy niekoniecznie.

Przez lata idealną alternatywą był Kryształ Żywiecki – woda pod tym względem tak dobra, że wykorzystywana na oficjalnych zawodach kawowych w Polsce. Tyle że latem producent zmienił źródło i poziom mineralizacji znacząco wzrósł. Niektórzy zrobili potężne zapasy, a ci, którzy nie zdążyli, mieli twardy orzech do zgryzienia.  

Czy bez tej wody dobra kawa nie ma prawa wyjść? Aż takiej tragedii na szczęście nie ma. Radzę sobie korzystając z filtra do twardej wody. Różnicę poczułem od razu, choć kawa smakuje nieco inaczej niż przygotowując ją przy pomocy butelkowej wody od popularnego producenta. Mimo że poziom mineralizacji i tak jest nieco wyższy od idealnego (i już nieosiągalnego), napar był przyjemnie lekki, rześki, nieco herbaciany, ale co najważniejsze: zbalansowany.

Kranówka, która przeszła przez dzbanek z filtrem do twardej wody, dała napar charakteryzujący się nieco większym ciałem – przy tym samym ustawieniu młynka, temperatury wody i sposobie zalania. Skorygowałem mielenie ziaren pod wodę i osiągnąłem efekt, który mnie zadowolił. Nieco więcej kwasowości, przy zachowaniu słodyczy. Przede wszystkim kawa nie była płaska i nijaka jak przy zwykłym filtrowaniu kranówki. Czy była idealna? Pewnie nie. Tyle że nawet nie jestem pewny, czy byłbym w stanie poznać tę odpowiedź.

Nie chodzi o filozoficzną kwestię pod tytułem "co oznacza ideał?"

Ale trochę też.

W ostatnich tygodniach znowu odkryłem, co w kawie bawi mnie najbardziej. Jasne, najważniejszy jest smak, ale tak naprawdę kluczowa jest droga prowadząca do uzyskania efektu.

Niby kierunek jest zawsze ten sam. Przy metodach przelewowych chcę się zmieścić w przedziale 2:30 – 3:30 – kawa w tym czasie powinna się przelać (choć Chemex może kapać dłużej). W przypadku espresso chodzi o proporcję, podstawowa to 1:2. Jeśli sypiemy 18g kawy, to powinniśmy uzyskać 36g naparu, i to najlepiej mieszcząc się w 30 sekundach.

Logiczne, ale szybko okazuje się, że liczby to tylko drogowskaz. To wszystko jest tylko teorią, ułatwiającą zadanie, ale nie receptą na wszystko. Niejednokrotnie przy idealnie proporcjonalnym espresso czułem, że to mimo wszystko nie to, bo wolałbym uzyskać np. więcej kwasowości albo słodyczy. Każda paczka kawy wymaga nieco innego podejścia, prób i błędów. Wszystko zależy od tego, co chce się uzyskać. Nieraz wychodzi od razu, czasami to kwestia odpowiedniego dopasowania młynka. Można powiedzieć "pij, nie cmokaj", ale znowu odkryłem radość z eksperymentowania. Po wypiciu dobrego espresso napędzała mnie ciekawość – a co będzie przy proporcjach 1:3? Co da nieco grubsze bądź drobniejsze zmielenie? Zamiast dostosować się do przepisu, szukałem przepisu pod siebie.

A do tego dochodzi jeszcze woda. Niektórzy pozbawieni butelkowego ideału próbują odwzorować go u siebie. Sposoby są różne: można rozcieńczać kranówkę z wodą destylowaną, inni montują filtry w kranach albo korzystają z saszetek z odpowiednio dobranymi minerałami, które rozpuszcza się w wodzie destylowanej. Wszystko po to, aby wydobyć z kawy to, co możliwie najlepsze.

Rodzi się jednak wątpliwość, czy to nie przesada i czy w tej gonitwie na pewno dojdzie się do mety. Zawsze może być coś nie tak i może pędzi się za nieosiągalnym. A jeśli nawet nie, to czy warte są te wszystkie poświęcenia, np. w postaci zgrzewek targanych do domu? Już nie mam tego dylematu, ale naprawdę nie wiem, czy skusiłbym się na idealną butelkową wodę, skoro wymagałoby to generowania plastiku w sporych liczbach. Paradoksalnie system kaucyjny zagłuszyłby sumienie, bo przynajmniej miałbym gwarancję, że wróci do producentów w postaci niezanieczyszczonej, ale w końcu liczy się to, aby używać go jak najmniej.

REKLAMA

Oglądałem niedawno wielki test najlepszej wody do kawy. Autorzy przygotowali napary korzystając z różnych wód – od zwykłej kranówki, po butelkowaną wodę, aż po tę pochodzącą z instalowanych w kranie systemów czy właśnie saszetek. Co najzabawniejsze, rzadko kiedy byli zgodni co do wyboru – nie było jednogłośnych werdyktów, jednemu testerowi smakował inny wariant niż pozostałym. Może wydawać się to dziwne, ale po moich domowych małych eksperymentach wcale nie byłem zaskoczony. To właśnie jest w tej całej zabawie najlepsze. Nie ma jednej, idealnej i sprawdzającej się zawsze metody. Może to frustrować, ale jest też źródłem przyjemnych niespodzianek, o ile tylko chce się eksperymentować.

Producent wspomnianej idealnej wody uratował wielu domowych baristów, bo kupowanie butelek pod kątem ekologii budziło jeśli nie niesmak, to przynajmniej duże wątpliwości. A skoro kawosze wyczuleni na punkcie smaku jakoś radzą sobie bez butelkowanej wody to mamy sygnał, że każdego stać na podobne poświęcenie i poszukanie alternatywy.

REKLAMA
Adam Bednarek
04.10.2025 07:30
Tagi: kawaPlastikwoda
Najnowsze
7:22
Ten sprzęt zmienił mój smart dom. Kosztuje grosze, a działa cuda
Aktualizacja: 2025-10-04T07:22:00+02:00
7:11
Testujemy aparaty w iPhone'ach 17 i 17 Pro (Max). Warto kupić czy szkoda kasy?
Aktualizacja: 2025-10-04T07:11:00+02:00
7:00
Tak antybiotyk niszczy bakterię. Pierwsze takie zdjęcia w historii
Aktualizacja: 2025-10-04T07:00:00+02:00
22:21
Będą nowe procesory Intel Core. Zapomnij o starych nazwach
Aktualizacja: 2025-10-03T22:21:52+02:00
22:12
Dotyk zmienia dźwięk fortepianu. Czekaliśmy na to ponad 100 lat
Aktualizacja: 2025-10-03T22:12:15+02:00
20:08
Co zamiast butelek? Oto nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-10-03T20:08:24+02:00
19:59
Spadochron z plastiku pokonał wiatr. To koniec z dryfowaniem
Aktualizacja: 2025-10-03T19:59:08+02:00
19:51
Windows 11 wciśnie ci te aplikacje. Tęsknię za Windowsem 10
Aktualizacja: 2025-10-03T19:51:55+02:00
19:15
Wenus kryje gigantyczne tunele. Zaskoczenie skalą odkrycia
Aktualizacja: 2025-10-03T19:15:03+02:00
18:44
Android ma nowego króla wydajności. Czekam z niecierpliwością
Aktualizacja: 2025-10-03T18:44:55+02:00
18:03
Twój dom zasługuje na alarm. Ten zainstalujesz w kwadrans
Aktualizacja: 2025-10-03T18:03:48+02:00
17:50
System kaucyjny skazany na porażkę? Spójrz tylko na te liczby
Aktualizacja: 2025-10-03T17:50:03+02:00
16:57
Historyczne porozumienie. Polska w nowym systemie NATO
Aktualizacja: 2025-10-03T16:57:50+02:00
16:55
Mówią, że metro to konieczność. Inaczej będzie niemiło
Aktualizacja: 2025-10-03T16:55:10+02:00
16:18
Ślad życia okazał się oszustwem natury. Nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-03T16:18:40+02:00
15:28
Polska chce kupić latającego zabójcę. Nasz generał sprawdził go osobiście
Aktualizacja: 2025-10-03T15:28:41+02:00
13:52
Schłodził iPhone'a 17 Pro Max w szalony sposób. Mówi, że ulepszył telefon
Aktualizacja: 2025-10-03T13:52:40+02:00
13:01
Coś wielkiego przesunęło się wewnątrz Ziemi. Planetą aż szarpnęło
Aktualizacja: 2025-10-03T13:01:55+02:00
12:10
Dziękuję hejterom systemu kaucyjnego. Utwierdzili mnie, że ma on sens
Aktualizacja: 2025-10-03T12:10:46+02:00
12:01
Ta funkcja nie wyszła w iPhone'ach. Samsung pokaże Apple'owi, jak trzeba żyć
Aktualizacja: 2025-10-03T12:01:13+02:00
11:14
Jest nowa wersja PlayStation 5. Tańsza, ale za to gorsza
Aktualizacja: 2025-10-03T11:14:24+02:00
11:04
Polskie F-35 otrzymają potężne berło. Tę broń posiadają tylko Amerykanie
Aktualizacja: 2025-10-03T11:04:09+02:00
10:22
OpenAI jest wyceniane wyżej niż SpaceX. Elonowi zaraz pęknie żyłka
Aktualizacja: 2025-10-03T10:22:38+02:00
9:42
Kontenery na odzież jak śmietniki. Dramatyczny apel organizacji charytatywnych
Aktualizacja: 2025-10-03T09:42:34+02:00
8:13
Najgłośniejsza przeglądarka tego roku za darmo. Już nie musisz płacić
Aktualizacja: 2025-10-03T08:13:49+02:00
7:38
Zmusili Apple'a, żeby przestał wciskać kit klientom. Koniec z eko-ściemą
Aktualizacja: 2025-10-03T07:38:38+02:00
6:31
Chcą rozszyfrować mózg Einsteina. Sięgną po jego fragment
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:59+02:00
6:31
Alpy tracą lód w zastraszającym tempie. Już zniknęło 1000 lodowców
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:39+02:00
6:31
Reaktor jądrowy pobił nieosiągalną barierę. Takiego wyniku nie było
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:00+02:00
6:21
Burze i zorze jak z koszmaru. Odkryto je na samotnym, ciemnym globie
Aktualizacja: 2025-10-03T06:21:00+02:00
6:11
Kosmiczne skały czają się na Ziemię. Wystarczy drobny skręt i uderzą
Aktualizacja: 2025-10-03T06:11:00+02:00
21:39
Play kończy z siecią 3G. Oto co dostajesz w zamian
Aktualizacja: 2025-10-02T21:39:36+02:00
20:50
Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze
Aktualizacja: 2025-10-02T20:50:29+02:00
20:12
Elon Musk apeluje: zrezygnujcie z Netflixa. "Dla zdrowia waszych dzieci"
Aktualizacja: 2025-10-02T20:12:08+02:00
19:33
Nowa aplikacja OpenAI szokuje. Większe szambo niż się spodziewałam
Aktualizacja: 2025-10-02T19:33:04+02:00
19:02
AirPodsy Pro 3 są nie do naprawienia. Apple, gdzie ta twoja ekologia?
Aktualizacja: 2025-10-02T19:02:20+02:00
18:50
Najlepszy VPN na iPhone’y i iPady - sprawdzone i popularne aplikacje 2025
Aktualizacja: 2025-10-02T18:50:36+02:00
18:14
Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi
Aktualizacja: 2025-10-02T18:14:49+02:00
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA