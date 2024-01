Rewolucja w przeglądarkach na iPhone’a. W końcu skorzystasz z prawdziwego Chrome’a

W momencie, w którym Chromium (a także Gecko i inne silniki) zaczną zyskiwać popularność na iPhonie, siłą rzeczy WebKit zacznie go tracić. To właśnie dlatego Apple nie chce otwierać App Store’a na konkurencję. To właśnie z tego powodu regulamin się zmieni tylko w Unii Europejskiej, do czego firma została prawnie zmuszona - by zniechęcić twórców przeglądarek do tworzenia nowych wersji, skoro miałyby być dostępne tylko na jednym kontynencie, a także by nie tracić rynku w pozostałych częściach świata. Teraz przyjdzie czas na nieco uczciwszą rywalizację, na czym powinien przede wszystkim skorzystać użytkownik iPhone’a i iPada.