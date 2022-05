Kiedy dana firma przyciągnie do swojej usługi dużą ilość użytkowników danej grupy (np. sprzedających), strażnicy dostępu mogą stać się monopolistą na danym rynku (np. zakwaterowanie krótkoterminowe), zmuszając jedną z grup (np. oferujących zakwaterowanie) do ogłoszenia się w swoim serwisie. Jednocześnie doprowadzi to do sytuacji, w których inna, potencjalna grupa użytkowników (np. szukający zakwaterowania) mogą natrafić na przeszkody nie do pokonania wynikające ze specyfiki usługi oferowanej przez strażnika.