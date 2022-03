Z iMessage wyślesz wiadomość na WhatsAppa. Unia Europejska robi rewolucję w komunikatorach

Do tej pory Unia Europejska skupiała się na reagowaniu w przypadku konkretnych firm, ale DMA, jeśli wejdzie w życie, ma rozwiązać szereg problemów na drodze systemowej. Jednym z nich jest przymuszenie twórców komunikatorów internetowych do tego, aby ich użytkownicy mogli wysyłać między sobą wiadomości - tak samo jak można wysłać e-maila z Gmaila do odbiorcy z pocztą Outlooka itp.