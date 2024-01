Przeglądarka Chrome dostaje ważne funkcje. Kilka klików i zmieni się nie do poznania

Google udostępnił nowe eksperymentalne funkcje dla pierwszych użytkowników przeglądarki Chrome. Pierwszą z nich jest organizator kart, który jak sama nazwa sugeruje, ma pomóc z bałaganem w momencie, gdy mamy odpaloną dużą liczbę kart jednocześnie. Łatwo się jest w tym wszystkim pogubić i co prawda jest opcja manualnej organizacji (poprzez tworzenie grup), to nowość bazująca na sztucznej inteligencji ma to zrobić automatycznie.