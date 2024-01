Chatbot firmy kurierskiej zerwał się ze smyczy. Zaczęło się od przekleństw, a potem było już po bandzie

Chatboty to od prawie roku ulubione narzędzie każdej firmy, której działalność opiera się na kontakcie z klientami detalicznymi. Choć nie da im się odmówić przyspieszenia i automatyzacji - o ile nie po prostu ułatwienia - wielu procesów, to sprawiają one także problemy.



Wystarczy tu napomnieć przykład chatbota, który miał pomagać przy gotowaniu z użyciem produktów w ofercie sklepu, a zamiast tego podawał przepis na truciznę, czy chatbot Quory, który miał pomagać w odpowiadaniu na proste pytania, lecz osiągnął odwrotny cel. Teraz poleganie na chatbocie odbiło się czkawką firmie DPD.