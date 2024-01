Polska ma być potęgą sztucznej inteligencji. Nowy minister cyfryzacji snuje mocarstwowe plany

Minister Gawkowski zwrócił też uwagę na konieczność zapewnienia dostępu do szybkiego i stabilnego internetu na całym terytorium Polski, co jest niezbędne dla rozwoju AI i cyfryzacji. Jego celem jest całkowita eliminacja białych plam internetowych (punktów adresowych, które nie mają dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s) do 2027 r. Minister zapowiedział, że chce doinwestować projekty związane z internetem szerokopasmowym oraz przeprowadzać konsultacje z firmami telekomunikacyjnymi, aby wyjaśnić, dlaczego na niektórych obszarach nie ma rozstrzygnięć co do inwestora w projektach tworzenia infrastruktury internetowej.