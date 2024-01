ChatGPT będzie bronią i to dosłownie. Nadchodzi czas prawdziwych Terminatorów

OpenAI po cichu usunął ze swojej polityki użytkowania sformułowanie wyraźnie zabraniające używania jego technologii do celów wojskowych i działań wojennych. Sztuczna Inteligencja oficjalnie już może być zastosowana militarnie. Teraz firma zastrzega tylko, że nie należy używać ich SI do szkodzenia sobie lub innym. Czy ChatGPT stanie się narzędziem do prowadzenia wojen, cyberwojen i dezinformacji?