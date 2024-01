Wreszcie są sklepy z chatbotami. Teraz ChatGPT będzie specjalistą w każdej dziedzinie

ChatGPT i GPT-4 to prawdziwe gwiazdy ubiegłego roku, które zachwyciły tak młodszych, jak i starszych swoimi umiejętnościami językowymi i wiedzą na różne tematy. Jednak specjaliści (z wykształcenia lub z pasji) z wielu dziedzin często wytykali chatbotom popełnianie licznych błędów rzeczowych.



Teraz OpenAI, trochę by zarobić, a trochę by uczynić ze swojej AI eksperta na różnych gruntach, uruchomiło sklepiki ze specjalnie wytrenowanymi chatbotami.