Pracownik marketu próbował zabić klientów. Nie odpowie za swoje czyny bo jest robotem

Jednym z ciekawszych zastosowań generatywnej sztucznej inteligencji jest generowanie przepisów kulinarnych. Najpopularniejsze chatboty często gubią się w podawaniu przepisów na konkretne dania, za to już jakiś czas temu internauci znaleźli dla ChatGPT i Binga inne zajęcie: generowanie przepisów na podstawie składników posiadanych przez użytkownika w lodówce.



Pomysł spodobał się na tyle, że podchwyciła go sieć nowozelandzkich supermarketów Pak‘nSave. Szybko jednak odbiło się to sieci czkawką, gdy chatbot Pak‘nSave w resztkach z kuchni zaczął widzieć idealny przepis na gaz musztardowy.