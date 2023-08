Zuckerberg przygotowuje własnego chatbota. Jeszcze w tym roku pogadasz z Facebookiem

Obecny wyścig w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych wygląda mniej więcej tak: OpenAI wypuściło ChatGPT oparty na ulepszonym modelu GPT-3, na fali entuzjazmu swoje własne rozwiązania zapowiadają Microsoft i Google, czego efektem są Bing i Bard - ten pierwszy zasilany najnowszym modelem OpenAI, wydanym w międzyczasie GPT-4.



Zwykle mówiąc o AI mówimy o tych trzech przedsiębiorstwach, jednak jak pisaliśmy już wielokrotnie - przy okazji LLaMa i LLaMa 2 - w tej materii sporo ma do powiedzenia też Meta, która prężnie pracuje nad AI także dla swoich serwisów społecznościowych. Choć koncern Marka Zuckerberga ma potencjał, by wepchnąć się do wielkiej trójki, zrobił on całkiem potężny drift na trasie do modeli językowych. Następna AI Mety to... chatbot z Abrahamem Lincolnem, który będzie konkurował z Character AI.