Blik w euro z zagranicy. Jest przełom, ucywilizujemy Europę

Podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszą, testową transakcję P2P z udziałem użytkowników Blika. Z portugalskiego systemu MB WAY został wysłany przelew na telefon klienta Santander Bank Polska, którego numer jest zarejestrowany w usłudze Blik.

Jak ogłasza Blik, to początek pilotażu projektu związanego z włączeniem usługi do grona europejskich systemów płatności mobilnych, umożliwiających wykonywanie przelewów na telefon pomiędzy ich użytkownikami.

W pierwszym etapie pilotaż obejmuje przyjmowanie przelewów na telefon przez użytkowników Blika, a wysyłanych od użytkowników zarejestrowanych w partnerskich systemach płatności, działających w Europie – portugalskim MB WAY, a w dalszej kolejności także hiszpańskim Bizum, włoskim Bancomat i skandynawskim Vipps. Po stronie Blika w projekcie bierze udział grupa klientów Santander Bank Polska. Projekt rozwijany jest w ramach stowarzyszenia EuroPA, którego Blik jest członkiem od maja 2025 roku – wyjaśnia Blik.

Już w ciągu następnych kilku tygodni grupa pilotażowa zostanie poszerzona o klientów banku PKO Banku Polskiego. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem usługi odbierania i wysyłania przelewów P2P EUR w aplikacji IKO.

- Nasz pilotaż przelewów na telefon Blik w euro, który planujemy uruchomić na początku grudnia to dopiero początek drogi. Na jej końcu zaoferujemy odbieranie i wysyłanie przelewów na telefon w euro, bo jesteśmy przekonani, że to usługa, na którą czekają nasi klienci. Chcemy być dla nich z naszymi produktami i usługami dokładnie tam, gdzie potrzebują. Wierzymy, że popularność Blika wśród Polaków przełoży się na popularność tej nowej usługi, bo nasi rodacy podróżują, studiują, pracują w całej Europie. I na pewno skorzystają z przelewów BLIK w euro w wielu życiowych sytuacjach – nie ma wątpliwości Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w PKO Banku Polskim.

Blik to nasza duma

Łatwo zapomnieć, z jakich udogodnień korzystamy na co dzień i że to, co dla nas jest normalnością, dla wielu mieszkańców Europy jest wręcz opowiadaniem science-fiction. Szybkie przelewy to jedno, bo przecież dochodzi do tego choćby mObywatel, którego inne państwa mogą naprawdę nam zazdrościć.

Pomijając relacje międzyludzkie, podobne nastroje zdziwienia, jak wiele czynności w Polsce jest opartych na technologii, można zauważyć także wśród obcokrajowców odwiedzających Polskę. Turystów, studentów, osoby w delegacji czy imigrantów. Z czystej ciekawości często przeglądam grupy na Facebooku czy serwisie Reddit, w których licznie można znaleźć takie osoby. A wraz z nimi liczne pytania o działania e-recept, płatności BLIK-iem czy zakładanie konta bankowego "na selfie" – pisała Malwina Kuśmierek.

To się powoli zmienia, bo przecież nawet mObywatel zacznie obowiązywać w krajach Unii Europejskiej. Nie musimy jednak się martwić, że stracimy miano technologicznych pionierów. Kolejne funkcje, jak np. wirtualny asystent w mObywatelu, sprawiają, że dalej to my wyznaczamy szlaki. Jak zapowiadał szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, będzie to pierwsze w Europie wdrożenie krajowego modelu językowego w aplikacji rządowej.

Adam Bednarek 12.11.2025 11:38

