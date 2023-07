Zwolnił 90 procent pracowników i zastąpił ich chatbotem. Oto co się stało

Jak wyjaśnia Shah, decyzja była ciężka, lecz "konieczna". Jej głównym motywem była rentowność firmy, która ponosiła ogromne koszty utrzymania obsługi klienta, a jednocześnie owa obsługa była znacznie wolniejsza w porównaniu do chatbota. Na dowód swych słów załączył on zrzut ekranu, który pokazuje średni czas 1 minuty 44 sekund oczekiwania klienta na reakcję obsługi, podczas gdy w przypadku chatbota jest on natychmiastowy.