PimEyes. Oto najbardziej kontrowersyjna wyszukiwarka świata stworzona przez Polaków

Twórcami PimEyes są dwaj absolwenci Politechniki Wrocławskiej: Łukasz Kowalczyk oraz Denis Tatina. Projekt początkowo był tworem hobbystycznym, jednak w 2017 r. Kowalczyk i Tatina przekształcili go w pełnoprawny produkt, który dodatkowo zmonetyzowali poprzez sprzedaż pakietów dających dostęp do wszystkich wyników wyszukiwania. PimEyes wzbudzał zainteresowanie na wszystkich targach, na których prezentowali go młodzi inżynierzy, a najwięcej zainteresowania pochodziło od klientów ze Stanów Zjednoczonych. W 2020 r. firma zmieniła właściciela na Face Recognition Solutions Ltd. z siedzibą na Seszelach, formalnie dzieląc siedzibę – pojedyncze biuro z dziesiątkami innych startupów. Później przenieśli ją do Belize, aż w końcu trafiła do Dubaju. Ostatnia migracja to efekt zakupienia PimEyes w 2022 r. przez gruzińskiego profesora nauk prawnych, Giorgiego Gobronidze i zarejestrowania firmy w Dubaju. Gobronidze był zainteresowany PimEyes już w 2017 r., kiedy to przyjechał do Polski i wykorzystał wyszukiwarkę do prac badawczych.