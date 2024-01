Takie plany ma Google na bieżący rok. Szef koncernu prezentuje swoją siódemkę

Postanowienia noworoczne to nie tylko domena osób zdeterminowanych, by zmienić swoje życie czy influencerów, ale także dyrektorów największych na świecie koncernów, co udowadnia sam szef Google'a.



Sundar Pichai, zwany jeszcze rok temu Lordem Farquaadem, postawił przed pracownikami siedem, całkiem ogólnych celów, do jakich firma będzie dążyć w tym roku.