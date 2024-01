Google się ugina. Te zmiany wymusiła Unia Europejska

Zmianom ulegną też wyniki wyszukiwania, gdzie wyszukiwanie produktów lub usług (np. elektroniki lub pobytu w hotelach) będzie faworyzować wyświetlanie porównywarek cen, zbiorów linków do tego samego produktu w różnych sklepach oraz będzie sugerować nowe frazy wyszukiwania, które pozwolą dotrzeć do kolejnych ofert. Ma to stać w opozycji do dotychczasowego podejścia, gdzie wyszukiwarka Google "podstawiała" konkretne oferty produktów i usług. Jednocześnie, jak zastrzega koncern, "zmiany te spowodują usunięcie niektórych funkcji ze strony wyszukiwania, takich jak moduł Google Flights".