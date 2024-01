Google ubije usługę, którą tak bardzo promował. Masz ją w telefonie

Sztuczna inteligencja miała być tym, co dosłownie i w przenośni uratuje asystentów głosowych - w tym Asystenta Google obecnego na smartfonach z Androidem, tabletach, ale i zegarkach i urządzeniach smart home.



Jak się okazuje, w owym przypadku doprowadzi ona nie tylko do oferowania przez Google całkiem pojętnego asystenta, ale i do dosłownej śmierci marki i reinkarnacji Asystenta jako Barda.