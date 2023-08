Asystent Google przestanie być głupi. Jest plan naprawczy

Asystent Google, Siri, Alexa czy martwa już Cortana - to zarazem ogromny hit, jak i ogromne rozczarowanie ubiegłej dekady. Z jednej strony Big Techy czarowały nas obietnicami asystentów, którzy będą sercami inteligentnych domów i brakującym ogniwem w komunikacji pomiędzy urządzeniami. Z drugiej, wiemy jak wyszło. Siri czy Cortana to nic więcej jak notatniki na listę zakupów, narzędzia do tworzenia przypomnień o opróżnieniu zmywarki czy wydarzeń w kalendarzu. Asystent Google to oprogramowanie, który głupieje przy bardziej złożonych pytaniach i używa wyszukiwarki do odpowiedzi na pytanie "czy możesz zmienić muzykę?". Alexa z kolei to taki bardziej zaawansowany budzik czytający godzinę, minutnik i wyłączający światła w domu - często robiąc i to źle.