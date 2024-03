Asystent Google zaprowadzi cię do domu. Oto poradnik, jak z niego korzystać

Zakładając, że ustawienie adresu jako domu masz za sobą, wystarczy, że włączysz Asystenta Google (jest to proces odwrotny do wyłączania go), a następnie wywołasz go hotwordem "Hey Google" po czym powiesz "Prowadź do domu" (lub "Take me home"). Asystent automatycznie rozpocznie nawigację do lokalizacji ustawionej jako dom.