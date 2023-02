Google Maps Timeline. Czym jest i jak włączyć i wyłączyć lokalizację w Osi Czasu Map Google?

Google Timeline to funkcja, którą jedni uwielbiają, a inni wręcz się boją. Bowiem po wejściu na stronę usługi, ku swemu zdziwieniu (lub przerażeniu) odkrywamy, że Google wie, gdzie byliśmy.



Usługa wskazuje nie tylko miasto, ale i precyzyjną lokalizację na mapie lokalu lub innego miejsca, gdzie przebywałeś - i to do kilku lat wstecz.