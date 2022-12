Polacy przerażeni. Trzy linki, w których sprawdzisz, ile wie o tobie Google. Jak to wyłączyć? Poradnik

Wyżej mowa była o Mapach Google. To niezwykle przydatne narzędzie, niemalże bezkonkurencyjne. Proponuję jednak zwrócić uwagę na powyższy zrzut ekranowy. Pochodzi z tej aplikacji i przedstawia wszystkie miejsca, które odwiedzałem w ostatnich miesiącach. Google dokładnie wie, gdzie byłem, każdego dnia, co do minuty i z dokładnością do kilku metrów. Podobnie jak wie co robiła większość posiadaczy telefonów komórkowych, jeśli przyjmiemy, że mało kto zmienia ich zaawansowane ustawienia prywatności. Bo tak, to również można wyłączyć.