Od tego czasu wiele się zmieniło zarówno pod względem wyglądu, jak i możliwości tej aplikacji. Darmowy dostęp do Formularzy otrzymuje każdy, kto ma konto Google. Można je znaleźć bezpośrednio pod adresem docs.google.com/forms. Warto wspomnień, że w przeciwieństwie do innych tego typu narzędzi, Google Forms nie ogranicza w żaden sposób dostępnych funkcji, nie posiada też pakietu premium. Wszystko, co narzędzie ma do zaoferowania otrzymujemy zaraz po rejestracji i bez ograniczenia czasowego.